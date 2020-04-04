В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область).

Сегодня, четвертого апреля, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес меру пресечения в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Они пробудут в СИЗО до первого июня.

Об избрании меры пресечения в отношении Антоновой и Абаимова сообщила агентству "Урал-пресс-информ" консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савенкова.

"Суд вынес меру пресечения в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Они пробудут в СИЗО один месяц и 29 дней, то есть до первого июня 2020 года", - сказала Ирина Савенкова.

Напомним, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении задержанных возбуждено за получение взятки в особо крупном размере.

Известно, что Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте.

По данным следствия, подозреваемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации Михаила Азаматова за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

"Михаил Азаматов отпущен под залог в полтора миллиона рублей", - добавила Ирина Савенкова.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Михаила Азаматова, который занимался строительством биатлонного комплекса. Оно касалось исполнения законодательства должностными лицами города и МАУДОД «СДЮСШОР № 1» при расходовании субсидий на строительство.

Выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса было поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику - детско-юношеской спортшколе. Руководителями спортшколы без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путем незаконного перечисления авансирования на счет подрядной организации.

Недобросовестным подрядчиком суммы поступивших авансовых платежей на цели строительства стадиона и биатлонного стрельбища в размере более 27 миллионов рублей не использовались. Объект спорта до настоящего времени не введен в эксплуатацию.