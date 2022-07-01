01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.07.2022
Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске
01.07.2022
В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник
01.07.2022
Южноуральские аграрии соберутся на День поля
01.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой
01.07.2022
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля
В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник
01.07.2022
Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения
01.07.2022
В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два
27.06.2022
В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение
27.06.2022
Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022