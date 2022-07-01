В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник

В Снежинске (Челябинская область) по подозрению в серии мошенничеств, совершенных под предлогом предоставления строительных услуг, полицейские задержали 28-летнего директора коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов в ЗАТО.

Сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемый размещал в сети интернет-объявления об оказании услуг в сфере строительства деревянных домов, бань и других объектов. С потенциальными клиентами он заключал договоры, брал предоплату в размере 70% от стоимости услуг и материалов. В последующем условий соглашений подозреваемый не исполнял, под различными предлогами откладывая начало работ», - рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

В период с 2021-го по 2022-й годы подозреваемый похитил денежные средства шестерых граждан на сумму более двух миллионов рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время устанавливается причастность бизнесмена, задержанного оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Снежинску, к аналогичным противоправным эпизодам.