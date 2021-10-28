В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб

В Сосновском районе Челябинской области грузовой автомобиль «Исудзу» с прицепом совершил столкновение со стоящим на проезжей части большегрузом «Вольво» с полуприцепом. Водитель «Исудзу», 60-летний мужчина, погиб на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Авария со смертельным исходом произошла 27-го октября на 1847-м километре автодороги «Москва-Челябинск», сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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«Растащить большегрузы удалось лишь специальным эвакуатором. Только после этого при помощи гидравлического спасательного инструмента спасатели деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции», - уточнили в поисково-спасательной службе региона.

Установлено, что погибший проживал в Октябрьском районе.

Госавтоинспекция Челябинской области напоминает автомобилистам о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах. Ошибка и невнимательность могут стоит жизни водителю или пассажирам.