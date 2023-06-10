В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста

В Сосновском районе (Челябинская область) водитель 1993 года рождения на «БМВ» насмерть сбил велосипедиста 1961 года рождения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла девятого июня в 17 часов 40 минут на четвертом километре автодороги «Шершни – Северный».

Мужчина на велосипеде пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм он погиб на месте происшествия.