10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
09.06.2023
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
02.06.2023
В Магнитогорске грузовик на встречке врезался в «Ниву», ее водитель умер в больнице
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой дом и погиб
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023