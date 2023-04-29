В страшной аварии под Златоустом погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека

В Златоусте (Челябинская область) в страшной аварии погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека, включая виновника дорожно-транспортного происшествия.

Смертельное ДТП произошло днем 28 апреля на 16 километре автодороги Златоуст–Куса. Водитель 2003 года рождения за рулем ВАЗ-2114 при запрещенном на этом участке обгоне вылетел на встречку и врезался в «Рено Логан», за рулем которого находился мужчина 1950 года рождения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пассажир ВАЗа, девушка 2006 года рождения, сразу погибла. Сам водитель отечественного авто и его 18-летний пассажир, а также водитель иномарки и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.