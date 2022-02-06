В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка

Житель Троицка (Челябинская область) во время ссоры кинулся с ножом на свою сожительницу, которая в этот момент держала на руках маленькую дочку. Удар пришелся на ребенка – девочка погибла.

Трагедия произошла ночью четвертого февраля.

«Мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом, в этот момент у нее на руках находилась двухлетняя дочь. В результате ударом ножа был задет ребенок, который впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти девочки возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Покушение на убийство».

В рамках уголовных дел проводится комплекс неотложных следственных действий. В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены все необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.