В Троицке пожарный спас мужчину

В Челябинской области наградили начальника караула 70 пожарно-спасательной части (село Октябрьское) Виталия Цивенко за спасение жителя Троицка. Пострадавший мужчина подавился едой и едва не задохнулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Происшествие случилось в конце декабря 2019 года на массовом мероприятии в Троицке. Мужчина подавился едой, начал сильно кашлять, а потом потерял сознание. Его заметил Виталий Цивенко, который тут же подбежал к пострадавшему.

«В тот момент я обхватил пострадавшего руками и рывками стал проводить сдавливания в районе грудной клетки. В результате посторонний предмет был удален», - вспомнил Виталий.

Дальнейшая медицинская помощь мужчине не потребовалась. Трагедии удалось избежать.