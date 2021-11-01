В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину

В Троицке (Челябинская область) по горячим следам задержали водителя, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия. В результате аварии 40-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Авария со смертельным исходом произошла 30-го октября на улице Пассажирская. Водитель совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Полицейские обнаружили автомобиль «Hyundai Solaris», имеющий повреждения, характерные для произошедшего ДТП, в гараже частного дома по улице Инженерной, а также установили водителя. Им оказался не имеющий права управления транспортным средством 22-летний местный житель, являющийся родственником собственника автомашины», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель помещен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается. Молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы.