21.02.2023
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
21.02.2023
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
21.02.2023
Более 75% клиентов на Южном Урале пользуются ВТБ Онлайн
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023