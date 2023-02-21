В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб

В Троицком районе (Челябинская область) сегодня, 21 февраля, в 19 часов 40 минут во время снегопада столкнулись легковушка и грузовик. Водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир легкового автомобиля получил травмы.

В настоящее время ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на 107-м километре автодороги Челябинск – Троицк.

По предварительной информации, водитель 1984 года рождения за рулем легковушки в условиях снегопада не справился с управлением – автомобиль занесло и затем вынесло на встречку, где произошло столкновение ВАЗа с двигавшимся навстречу грузовиком «ДАФ» с полуприцепом, за рулем которого находился молодой человек 1995 года рождения. Для водителя ВАЗа это столкновение оказалось смертельным.