В Увельском районе в детском лагере в канализационном люке погибли два родных брата

Стали известны подробности гибели двух человек в канализационном колодце Увельского района (Челябинская области). Погибшими оказались два родных брата 17-ти и 19-ти лет. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, в детском лагере, где произошла трагедия 19-летний парень был официально трудоустроен. Более того, его мама там работала поваром. Она и попросила сына пойти и прочистить колодец. Никаких средств индивидуальной защиты у парня не было.Когда тот не подавал никаких сигналов и не выходил на поверхность, за ним бросился его брат. Погибли оба.

«Прокуратурой Увельского района проводится проверка по факту гибели двух молодых людей 17 и 19 лет при выполнении работ по очистке колодца для подачи воды на территории детского оздоровительного лагеря. Молодые люди совместно спустились в колодец, где были обнаружены через непродолжительное время без признаков жизни. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.