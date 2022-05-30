В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

В поселке Ракитный (Варненский район, Челябинская область) девочка 2012 года рождения получили серьезные ожоги после возгорания бензина.

Как сообщили в 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области, из территориального Центра медицины катастроф Челябинской области поступило сообщение о том, что в поселке Ракитный Варненского муниципального района по улице Центральная в жилом двухквартирном доме в результате несчастного случая девочка 2012 года рождения получила ожоги тела 45 %, госпитализирована в реанимационное отделение ГБ №6 Челябинска, состояние тяжелое.

По предварительным данным, девочка и старший брат (17 лет) находились в гараже без присмотра родителей. Брат ремонтировал бензопилу, произошло возгорание бензина.