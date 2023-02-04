В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице

В Варненском районе Челябинской области сегодня днем, четвертого февраля, при столкновении двух автомобилей погиб пассажир иномарки «Хендай Гетц», водитель этой машины госпитализирована с травмами.

Смертельная авария произошла около двух часов дня на 97-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.

Женщина 1965 года рождения за рулем «Хендая», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступила дорогу «Киа Рио» - произошло столкновение автомобилей.

В результате ДТП пассажир «Хендая», мужчина 50-55 лет, скончался на месте происшествия, водитель доставлена в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.