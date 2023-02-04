04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
04.02.2023
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
08.05.2022
На автодороге Миасс-Карабаш опрокинулся автобус с футбольными болельщиками, есть жертвы
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023