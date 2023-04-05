В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла

На трассе в Кунашакском районе (Челябинская область) в жуткой аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107, после столкновения с иномаркой влетевший в опору электроосвещения.

Смертельное ДТП произошло в девятом часу вечера четвертого апреля на 65-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

По предварительной информации, водитель отечественного авто, мужчина 1961 года рождения, при развороте – запрещенном на данном участке – не пропустил ехавшую во встречном направлении иномарку «Вольво», совершив с ней столкновение, после чего ВАЗ отбросило на препятствие.

От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте происшествия (его машина превратилась в металлолом), остальные участники аварии не пострадали.

Как сообщает управление ГИБДД по Челябинской области, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Уже известно, что погибший – житель Кунашакского района. Водительский стаж у него приличный – с 2007 года. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчина никогда не привлекался.

Автомобилем «Вольво» управлял житель Челябинска, 1979 года рождения, возвращавшийся домой из Екатеринбурга. Иномарку тоже изрядно помяло.