05.04.2023
В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла
04.04.2023
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
23.03.2023
В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода
17.03.2023
На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023