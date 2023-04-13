В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

В Златоусте (Челябинская область) сегодня ночью, 13 апреля, водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом въехал в жилой дом.

Большегруз загорелся, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фотографии, опубликованные Госавтоинспекцией региона, выглядят по-настоящему жутко. Как отмечают в ГИБДД, авария произошла при неустановленных обстоятельствах.

Известно, что за рулем тяжелой техники находился молодой мужчина 1986 года рождения. Въехал он в дом №2 по улице 40 лет Победы. С управлением водитель не справился, выехав за пределы проезжей части, при спуске. Трагедия произошла в 3.15.

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