В Златоусте будут судить жестокого отца, бившего, пинавшего и душившего маленьких сыновей

В Златоусте (Челябинская область) за свои злодеяния предстоит ответить жестокому отцу – настоящему садисту, истязавшему своих маленьких сыновей на протяжении нескольких месяцев.

Обвиняемому – 38 лет. Его будут судить по статьям 117 и 156 УК РФ (истязание, жестокое обращение с детьми).

Как рассказали в пресс-центре прокуратуры региона, версия следствия такова: с февраля по апрель этого года мужчина, будучи пьян, применял недопустимые воспитательные «методы», причиняя своим сыновьям пяти и семи лет физическую и душевную боль. Отец бил и унижал собственных детей.

Удары кулаками по лицу, пинки – это еще далеко не все, что делал житель Златоуста с сыновьями. Он душил обоих мальчиков, называл нехорошими, нецензурными словами, а в один из дней после избиения поочередно засунул младшего и старшего братьев головами в канистру с брагой.

Интересно, что ранее этот человек уже был судим за угрозы убийством и истязание 16-летнего сына супруги от первого брака (!).

Судебного процесса садист ждет в следственном изоляторе.