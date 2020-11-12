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В Златоусте две недели ищут собственника квартиры, чтобы устранить коммунальную аварию

Происшествия
Сегодня, 14:26
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители многоквартирного дома в Златоусте (Челябинская область) две недели остаются без отопления. Пожилые ветераны труда и семьи с маленькими детьми вынуждены спать в одежде. Управляющая компания не может найти собственника квартиры, в которой произошла коммунальная авария. Именно по этой причине было отключено отопление. Ситуация находится на контроле в администрации города.

Коммунальное ЧП произошло в доме № 5 по улице Чкалова. Из-за аварии в одной из пустующих квартир первого ноября управляющая компания перекрыла батареи в третьем подъезде, оставив без отопления пять квартир.

В настоящее время температура в квартирах жителей опустилась до 19 градусов, люди вынуждены спать в одежде и включать на всю мощность обогреватели.

«Прошло двенадцать суток, но аварийная квартира до сих пор закрыта. По требованию общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в ситуации разбирается прокуратура Челябинской области. Соответствующее требование направлено сегодня, 12 ноября», - рассказал представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

В администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что этот дом обслуживает управляющая компания «Парковый». Из-за аварии в одной из квартир коммунальщики были вынуждены отключить целый стояк.

«В квартирах в некоторых комнатах нет отопления. Специалисты ЖКХ выезжали и измеряли температуру в помещениях. Она составляет 19 градусов. Собственника квартиры, в которой произошла авария, управляющая компания не может найти. Они уже и в полицию обращались. Самовольно взломать дверь и проникнуть в жилое помещение коммунальщики не могут. Сейчас все силы брошены на поиски владельца квартиры», - сказала в пресс-службе администрации Златоуста.

Ситуация находится на контроле в администрации Златоуста.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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