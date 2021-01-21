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В Златоусте изъяли «сигаретного» контрафакта на один миллион рублей.

В Златоусте (Челябинская область) сотрудниками полиции изъята немаркированная табачная продукция на сумму более одного миллиона рублей. В отношении бизнесмена возбуждены три уголовных дела.

Полицейскими установлено, что златоустовец организовал реализацию немаркированной табачной продукции в торговых точках города. Полицейскими изъято более семи тысяч пачек табачных изделий на сумму более одного миллиона рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, бизнесмен также приобрел у неустановленного лица акцизные марки и использовал чужие товарные знаки, причинив правообладателям крупный ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.

По данным фактам в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.