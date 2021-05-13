13.05.2021
Каждый пятый челябинец считает, что в метро нет необходимости
13.05.2021
В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
13.05.2021
В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
13.05.2021
В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
13.05.2021
В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
13.05.2021
В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
09.05.2021
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
26.04.2021
В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника
26.04.2021
В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021