В Златоусте на улице нашли боевой снаряд

В Златоусте (Челябинская область) очевидцы заметили предмет, похожий на боевой снаряд. Место с подозрительным предметом оцепили.

Инцидент случился в среду, 12 мая, около семи часов вечера. Как рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области, очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что подозрительный предмет находится на улице Заайская.

На место прибыли все экстренные службы, представители спецслужб, группа разминирования и кинологический расчет.

«В живом оцеплении места проведения опасных работ были задействованы сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, спасатели областной поисково-спасательной службы», - рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

Подозрительный предмет оказался снарядом. Специалисты вывезли его с целью экспертизы и утилизации.