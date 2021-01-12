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В Златоусте ОМОН устроил облаву на рынке

В Златоусте (Челябинская область) полицейские и нагрянули нагрянули на местный рынок и изъяли порядка трех с половиной килограммов насвая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками полиции Златоуста и ОМОН (дислокация «Булат») проведено обследование рынков на территории Златоустовского городского округа. В ходе проведенных мероприятий обнаружены и изъяты пакеты с веществами растительного происхождения общей массой более трех килограммов. Экспертиза установила, что это насвай.



«Выявлены и задокументированы факты организации розничной продажи насвая в торговых павильонах на территории рынка «Гостиный двор», по адресу проспекту Мира, рынка на Карла Марска. Розничную продажу осуществлял как сам, так и торговый работник», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Златоусту.

Подозреваемые граждане привлечены к административной ответственности по статье 14.53 КоАП РФ - Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса)».