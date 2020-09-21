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Вооружился дымовой шашкой

В Златоусте полицейские задержали местного жителя при попытке ограбить ювелирный магазин

Происшествия
Сегодня, 09:52
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте сотрудники полиции (Челябинская область) предотвратили кражу из ювелирного магазина. 

Девятнадцатилетний местный житель хорошо подготовился к преступлению. Молодой человек был в маске и с собой взял дымовую шашку, чтобы испугать продавцов и охранников ювелирного магазина.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в попытке кражи из ювелирного магазина по горячим следам.

«Полицейские во время несения службы услышали звон стекол и шум сигнализации. Поспешив на место происшествия, увидели разбитое оконное стекло в магазине и человека, который сразу же принялся бежать. Стражи порядка догнали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия были изъяты: маска, перчатки, дымовая шашка», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ювелирные магазины в последнее время стали привлекательны для грабителей. Так, полицейские Челябинска уже третий день ищут злоумышленника, который вынес из ювелирного салона золота на миллион рублей.

Преступление было совершено днем 16 августа. В ювелирный магазин, расположенный по улице Гагарина, зашел молодой человек и забрал все золото. Сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Усилия стражей порядка Челябинска пока не увенчались успехом.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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