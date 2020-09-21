В Златоусте полицейские задержали местного жителя при попытке ограбить ювелирный магазин
В Златоусте сотрудники полиции (Челябинская область) предотвратили кражу из ювелирного магазина.
Девятнадцатилетний местный житель хорошо подготовился к преступлению. Молодой человек был в маске и с собой взял дымовую шашку, чтобы испугать продавцов и охранников ювелирного магазина.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в попытке кражи из ювелирного магазина по горячим следам.
«Полицейские во время несения службы услышали звон стекол и шум сигнализации. Поспешив на место происшествия, увидели разбитое оконное стекло в магазине и человека, который сразу же принялся бежать. Стражи порядка догнали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу. С места происшествия были изъяты: маска, перчатки, дымовая шашка», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ювелирные магазины в последнее время стали привлекательны для грабителей. Так, полицейские Челябинска уже третий день ищут злоумышленника, который вынес из ювелирного салона золота на миллион рублей.
Преступление было совершено днем 16 августа. В ювелирный магазин, расположенный по улице Гагарина, зашел молодой человек и забрал все золото. Сумма ущерба составила около миллиона рублей.
Усилия стражей порядка Челябинска пока не увенчались успехом.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.