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08.02.2021 17:50
В Златоусте произошла кража со скоростью лифта

В Златоусте (Челябинская область) женщина лишилась своего имущества при переезде. Она его загрузила в лифт, а вот получила бытовую технику и вещи уже ее соседка по лестничной клетке.

В полицию Златоуста обратилась местная жительница, которая сообщила, что она переезжала. Часть своих вещей она словила в лифт, в том числе там был и дорогой плазменный телевизор. В этот момент створки лифта закрылись, и он поехал. По месту прибытия его встретила соседка. Она с радостью приняла багаж и перенесла его к себе в квартиру. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

«Женщина обратилась к участковому уполномоченному полиции. По камерам домофона было установлено, что из подъезда телевизор не выносился. Участковый прошел по квартирам и нашел подозреваемую», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Забавно то, что соседка-воровка настолько торопилась, вынося из лифта чужое имущество, что разбила экран телевизора.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Инна Шемаева
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Дороги
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В Челябинской области растет число школьников на карантине по ОРВИ и дошкольников на изоляции по ковиду
03.02.2021 16:11
В Челябинской области разрешили краткосрочные свидания с осужденными
03.02.2021 15:56
Проблемы с прохождением диспансеризации – расскажи первому замминистра
03.02.2021 15:53
В Историческом музее Челябинска открылась выставка «От чемодана до косметички»
03.02.2021 15:41
ВТБ и ГК ВТБ Лизинг протестируют сервис подписки на автомобили для розничных клиентов
03.02.2021 15:39
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 258 территорий Южного Урала
03.02.2021 15:17
«Кто Наруко Узумаки?»: Какие шутки появились с приходом дистанционки в школах
03.02.2021 15:14
В Челябинске появился объективный и беспристрастный наблюдатель за состоянием воздуха
03.02.2021 15:00
Генерал южноуральской Росгвардии поделился воспоминаниями о встрече с легендарным Василием Лановым
03.02.2021 14:51
В Челябинске скончался один из организаторов хирургической службы медицины катастроф
03.02.2021 13:58
В Челябинской области сотрудники гостиницы обвиняются в убийстве коллеги
03.02.2021 13:54
Бывший менеджер ХК «Металлург», обвиняемый в мошенничестве, остался на свободе
03.02.2021 13:33
Челябинец ответит за удар по лицу женщины-полицейского
03.02.2021 13:27
В Челябинске задержан «Казанова в погонах»
03.02.2021 13:17
«Яндекс.Такси» объявило о покупке части активов компании «Везет»
03.02.2021 13:11
О решении суда по границам Челябинского бора: Любой лес можно восстановить, а где взять саженцы детей
03.02.2021 12:33
За сутки больше всего снега выпало на крайнем западе и севере Челябинской области
03.02.2021 12:16
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 46 тысяч
03.02.2021 11:59
В Челябинске у пьяной матери изъяли голодного и грязного ребенка
03.02.2021 11:55
Мать троих детей из Южноуральска отправили в колонию за неуплату алиментов
03.02.2021 11:27
Челябинцам предложили составить маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов
03.02.2021 11:01
Суд отправил Навального в колонию общего режима
03.02.2021 10:57
В Челябинске управляющие компании неделями не убирают снег
03.02.2021 10:29
Туристы из Москвы незаконно нарубили дров на Таганае
03.02.2021 10:10
В Челябинской области 13 госпитальных баз и 15 баз долечивания вернулись к оказанию плановой медпомощи
02.02.2021 22:33
В среду в Челябинской области мокрый снег и порывистый ветер
02.02.2021 22:23
Отставка в минсельхозе Челябинской области
02.02.2021 21:51
Анонсы событий и мероприятий на третье февраля
02.02.2021 19:05
Присяжные признали жителя Магнитогорска виновным в убийстве бывшей тещи и свидетельницы преступления
02.02.2021 18:59
Власти Челябинской области будут обжаловать решение суда по изменению границ бора
02.02.2021 18:17
Добровольцы Донбасса официально берут шефство над детским домом Копейска
02.02.2021 18:08
В Челябинской области из-за снегопада продлено ограничение движения большегрузов на трассе М-5
02.02.2021 17:40
Полпред познакомился с челябинской инфекционной «ромашкой»
02.02.2021 17:37
Южноуральцев приглашают на бесплатный вебинар: «Как обогнать конкурентов на маркетплейсах и поднять продажи в два раза за месяц»
02.02.2021 17:32
В поселке Шагол подрядчик за свой счет восстановил освещение улицы, находящейся на балансе минобороны
02.02.2021 17:13
«Школа подготовки к освобождению» ГУФСИН помогает осужденным адаптироваться на воле
02.02.2021 17:03
В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина
02.02.2021 16:55
В Челябинске откроется персональная выставка Сергея Зыболова Южноуральцы увидят работы в жанре абстракционизма
02.02.2021 16:45
В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на сутки
02.02.2021 16:43
Неадекватный водитель из Челябинска при парковке разнес всю автостоянку
02.02.2021 16:19
Новый поворот в деле челябинского криминального авторитета
02.02.2021 15:51
Виталий Безруков: Объемы переработки отходов в Челябинской области растут
02.02.2021 15:44
Южноуральцы смогут поехать в Африку на съемки финала шоу «Последний герой» на ТВ-3
02.02.2021 15:20
Апелляционный суд встал на сторону общественников в вопросе изменения границ Челябинского бора
02.02.2021 15:12
В Челябинске откроется фотовыставка «О, спорт, ты - мир!»
02.02.2021 15:08
В Челябинской области из новогодних ёлок начали изготавливать евродрова
02.02.2021 15:03
В Челябинской области 18 соцучреждений останутся на превентивной изоляции по 19 февраля
02.02.2021 14:29
Полицейский из Екатеринбурга, который насмерть сбил пенсионерку в Челябинске, был трезв
02.02.2021 13:25
В Челябинской области сокращается уровень регистрируемой безработицы
02.02.2021 13:18
Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра
02.02.2021 13:14
В Челябинской области из-за непогоды выведут дополнительные экипажи ДПС на М-5
02.02.2021 13:10
Не хочу платить: Охлобыстин призвал к смертной казни
02.02.2021 13:09
Никита Михалков приостановил финансовую помощь вдове Алексея Баталова
02.02.2021 12:59
Челябинский симфонический оркестр приглашён на Мальтийский фестиваль
02.02.2021 12:55
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по М-5
02.02.2021 12:53
Роспотребнадзор: Митрофановское кладбище не должно функционировать
02.02.2021 12:41
АГК обновила парк подземной техники на руднике «Чебачий»
02.02.2021 12:38
Челябинская область получила меньше вакцины от ковида, чем ожидала
02.02.2021 12:19
«Закладчику», задержанному в Коркино, грозит пожизненный срок
02.02.2021 12:03
Будущие силовики Челябинска совершили восхождение на легендарный хребет Зюраткуль
02.02.2021 12:01
Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты
02.02.2021 11:38
В Челябинской области с начала пандемии умерло более 1,7 тысячи жителей с ковидом
02.02.2021 11:29
Челябинское УФАС выдало предупреждение городской администрации
02.02.2021 11:28
Южноуральцы могут пожаловаться на проблемы с записью на вакцинацию через госуслуги
02.02.2021 11:18
В селе Тюбук только стрельба по колесам смогла остановить пьяного водителя
02.02.2021 11:10
ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс
02.02.2021 10:53
Выставка «Сокровища Востока» в Челябинске работает последнюю неделю
02.02.2021 10:39
Байбак из Исторического музея поздравил сородичей с Днем сурка
02.02.2021 10:33
В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли
02.02.2021 10:31
В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде
02.02.2021 10:11
Во вторник в Челябинской области снег и изморозь
02.02.2021 09:19
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля
01.02.2021 20:35
В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей
01.02.2021 19:26
В Челябинской области сняли еще часть ковидных ограничений