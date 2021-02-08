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В Златоусте произошла кража со скоростью лифта

В Златоусте (Челябинская область) женщина лишилась своего имущества при переезде. Она его загрузила в лифт, а вот получила бытовую технику и вещи уже ее соседка по лестничной клетке.

В полицию Златоуста обратилась местная жительница, которая сообщила, что она переезжала. Часть своих вещей она словила в лифт, в том числе там был и дорогой плазменный телевизор. В этот момент створки лифта закрылись, и он поехал. По месту прибытия его встретила соседка. Она с радостью приняла багаж и перенесла его к себе в квартиру. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

«Женщина обратилась к участковому уполномоченному полиции. По камерам домофона было установлено, что из подъезда телевизор не выносился. Участковый прошел по квартирам и нашел подозреваемую», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Забавно то, что соседка-воровка настолько торопилась, вынося из лифта чужое имущество, что разбила экран телевизора.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».