В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими

Полицейские Златоуста (Челябинская область) в ходе преследования задержали местного жителя, похитившего автомобиль. Угонщик оказался пьяным и без прав.

В полицию обратился 31-летний местный житель, сообщив о хищении автомобиля стоимостью более 100 тысяч рублей. Информация была передана всем наружным патрулям. Сотрудниками экипажа ДПС был замечен схожий по приметам автомобиль ВАЗ-2114.

«Экипажем было принято решение об остановке данного автомобиля. С помощью сигнального громкоговорящего устройства был подан сигнал, на который водитель не отреагировал, а напротив, ускорил движение. Экипаж поехал следом за автомобилистом, проигнорировавшем законное требование полицейских. Неоднократные предупреждения через громкоговоритель и включенные проблесковые маячки игнорировались нарушителем», - сообщили в региональном полицейском главке.

Вскоре автомашина была остановлена. За рулем находился ранее неоднократно судимый за угоны житель Златоуста, 1992 года рождения. У мужчины имелись признаки опьянения, водительское удостоверение отсутствовало.

«Задержанный пояснил, что автотранспорт похитил с целью продажи, открыв с помощью подручного инструмента. В ходе дальнейшей работы с подозреваемым установлено, что чуть ранее он открыл ещё одну отечественную машину в районе улица Зеленой, которую не смог завезти и бросил. Хозяин автомобиля также обратился с заявлением в полицию», - уточнили в главке.

Водитель привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и за невыполнение требования об остановке транспортного средства. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Видео: ГУ МВД Челябинской области