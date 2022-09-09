09.09.2022
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
09.09.2022
Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час
09.09.2022
Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского
09.09.2022
Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области
09.09.2022
Пропавшего в Копейске мальчика нашел сын капитана полиции из Челябинска
09.09.2022
Черная принцесса живет в Челябинске
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
09.09.2022
На АЗС в Челябинской области произошло возгорание паров топлива
01.09.2022
В Челябинске пожарные эвакуировали людей из горящего дома
30.08.2022
Молодой участковый из Челябинска спас человека на пожаре
19.06.2022
На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022