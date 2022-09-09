В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи

По факту пожара в Златоусте (Челябинская область), в результате которого многодетная семья лишилась дома, возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставила на контроль городская прокуратура, давшая указания о проведении процессуальных действий.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, пожар на улице 2-й Кедровской в Златоусте, в результате которого были полностью уничтожены три жилых частных дома, произошел ночью седьмого сентября.

В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что пожар начался из-за тлеющей сигареты.

По данному факту орган дознания МЧС возбудил уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности