В Златоусте утонул семилетний мальчик

В Златоусте (Челябинская область) в реке Тесьма утонул семилетний мальчик. Со слов очевидцев, компания малолетних детей гуляла без сопровождения взрослых. Один из мальчиков решил искупаться и в какой-то момент пошел ко дну.

Трагедия произошла на реке Тесьма 26 июня.

Как сообщили в МЧС по региону, семилетний мальчик гулял с друзьями. Оказавшись на берегу водоема, один из мальчиков решил искупаться. Несмотря на незначительную глубину реки, ее дно в этом месте илистое, имеет углубления. Мальчик ушел под воду. Его товарищи начали звать на помощь. Молодая девушка, оказавшаяся поблизости, бросилась в воду и вытащила ребенка на берег. Вызванные очевидцами работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Сотрудники МЧС напоминают: категорически недопустимо оставлять без присмотра малолетних детей. Купание в несанкционированных, не оборудованных для этой цели местах опасны для жизни.