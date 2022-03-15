15.03.2022
Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин
15.03.2022
Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна
15.03.2022
Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал
15.03.2022
В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки
15.03.2022
Правительство России призвало граждан не закупать товары впрок
15.03.2022
В Челябинске вырубят аварийные клены
Водитель из Сатки, насмерть сбивший пешехода на зебре, осужден на пять с половиной лет
01.11.2021
В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину
28.10.2021
В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб
19.09.2021
Под Миассом погиб водитель иномарки
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022