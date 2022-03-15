Водитель из Сатки, насмерть сбивший пешехода на зебре, осужден на пять с половиной лет

Житель Сатки (Челябинская область) осужден за смертельный наезд на молодого человека, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В колонии общего режима 21-летний саткинец проведет пять с половиной лет.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, подсудимый ехал на автомобиле «Хендай Акцент» со скоростью не менее 90 километров в час при разрешенной скорости не более 20-ти километров. Кроме того, он проигнорировал, что движущийся попутно с ним автомобиль снизил скорость движения, пропуская пешехода, и мер к снижению скорости не принял, в результате совершив наезд на шедшего по переходу 20-летнего парня.

После этого подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте ДТП.