Вооруженный челябинец устроил дебош в баре на Кировке

В Челябинске задержан вооруженный ножом местный житель, который, перебрав с алкоголем, устроил пьяный дебош в баре, угрожая посетителям питейного заведения. Он передан сотрудникам городской полиции для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел 19 марта. Из одного из баров, расположенных по улице Кирова, поступил сигнал "Тревога". Помощь сотрудников охраны потребовалась из-за неадекватного посетителя, который, то ли перекурил кальян, то ли не рассчитал с количеством выпитого алкоголя.

"В какой-то момент молодой человек перестал контролировать свои эмоции, что мешало отдыху посетителей и работе бара. Сотрудники заведения были вынуждены попросить разгоряченного гостя покинуть заведение. Но так рано покидать мероприятие разгоряченный гость не планировал, и поэтому уверенно заявил, что никуда не пойдет. А для того, чтобы казаться более убедительным - пригрозил ножом", - сообщила официальный представитель ЧОП "Витязь" Анастасия Пильникова.

Заметив, что сотрудники бара нажали тревожную кнопку, пьяный гость поспешил удалиться, но уже через три минуты бы задержан сотрудниками группы быстрого реагирования охранного предприятия. Сопротивление было бесполезно.

"Мужчина был передан прибывшим сотрудникам полиции. Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято решение.