Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке

В Кунашаке (Челябинская область) росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое. Местный житель, вооруженный ножом, пришел в аптеку, и стал требовать у фармацевта деньги.

В понедельник, 15 августа, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Кунашакскому району получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – аптеки, расположенной на улице Ленина села Кунашак.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась фармацевт. Она пояснила, что неизвестный мужчина зашел в аптеку, достал нож и стал требовать отдать ему деньги из кассы. Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации, а злоумышленник, увидев это, поспешил скрыться», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. У дома 69 по улице Пионерской, сотрудники Росгвардии остановили мужчину, чьи приметы были внешне схожи с указанными в ориентировке на подозреваемого.

При проверке по базам данных выяснилось, что им является 28-летний местный житель. Подозреваемый дал признательные показания. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.