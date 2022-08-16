16.08.2022
Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
16.08.2022
На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
16.08.2022
В Челябинске выделенные полосы для автобусов и троллейбусов продлят на 3,8 километра
16.08.2022
Заведующая общежитием ЮУрГУ подозревается в мошенничестве
16.08.2022
В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
04.08.2022
Житель Варненского района избил пациента скорой помощи
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
18.06.2022
Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки
30.05.2022
Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022