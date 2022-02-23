Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм местным жителем и его 14-летним сыном при возгорании взрыва газового баллона в многоквартирном дома в городе Сатка.

Напомним, 23 февраля 2022 года в многоквартирном доме в городе Сатка произошёл взрыв пятилитрового газового баллона. Пострадали 43-летний мужчина и его 14-летний сын.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью первой статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По предварительным данным в результате неосторожного обращения с газовым баллоном произошло возгорание и хлопок бытового газа. В результате пострадали мужчина 1978 года рождения и его сын 2007 года рождения. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.