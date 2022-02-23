Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое

Состояние мужчины и подростка, пострадавших в результате взрыва газового баллона в Сатке (Челябинская область), оценивается, как тяжёлое. После стабилизации состояния их планируют перевести в ожоговый центр Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, пострадавшие сразу после ЧП были госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Состояние пациентов оценивается, как тяжёлое, - отметили в минздраве. - Проведён врачебный консилиум».

После стабилизации состояния здоровья будет решаться вопрос о переводе пациентов в ожоговый центр, который размещен на базе городской больницы №6 в Челябинске.

Напомним, 23 февраля в многоквартирном доме в городе Сатка произошёл взрыв пятилитрового газового баллона, в результате пострадали 43-летний мужчина и его 14-летний сын.

Губернатор Алексей Текслер распорядился детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона Юрия Семёнова и главы Саткинского района Александра Глазкова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм жителем Сатки и его сыном при взрыве газового баллона (часть 1 ст. 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).