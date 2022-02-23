22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
22.02.2022
В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
22.02.2022
Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды
22.02.2022
В храме близ Челябинска начались богослужения с тифлокомментарием
22.02.2022
Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров
22.02.2022
Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора
В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека
23.02.2022
Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке
23.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Сегодня в России отмечают День Защитника Отечества
22.02.2022
Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022