В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека

В Сатке (Челябинская область) в результате разгерметизации газового баллона пострадали два человека. Это 14-летний подросток и 43-летний мужчина. С ожогами они доставлены в больницу.

Взрыв произошел в среду, 23 февраля, в доме №4 по улице 1-й квартал.

«В 11-50 поступило сообщение о разгерметизация бытового газового баллона объемом пять литров без последующего горения в туалете квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

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ЧП произошло в квартире № 2, где проживают отец 1978 года рождения с 14-летним сыном (2007 года рождения).

По предварительной информации, мужчина и подросток получили ожоги, госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

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Также в результате взрыва повреждено остекление семи оконных блоков, две межквартирных и две межкомнатных перегородки. Несущие строительные конструкции жилого дома не повреждены.

На месте работают силы и средства РСЧС. Расследование происшествия находится на контроле у губернатора Алексея Текслера. По его поручению на место ЧП выехал глава Саткинского района Александр Глазков.

Фото: Светлана Перфильева Саткинский рабочий и ГУ МЧС по Челябинской области