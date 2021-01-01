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Вспыхнувший склад в Магнитогорске тушили 88 человек

В ночь с 31 декабря на первое января вспыхнул склад в промзоне Магнитогорска (Челябинская область). Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Крупный пожар удалось потушить силами 88 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар произошел в здании складского помещения на улице Челябинский тракт (строение шесть). Огнеборцы прибыли на место через пять минут после вызова.

«Создано четыре боевых участка для защиты кровли, смежных помещений и тушения внутри здания, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - Сформировано 10 звеньев газодымозащитной службы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, организован подвоз воды. На месте находилось руководство ГУ МЧС России по Челябинской области, Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и городской администрации».

Огнеборцы не дали перекинуться пламени на соседние строения, а также сдержали распространение огня на всю площадь здания - всего пять тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложнялось тем, что внутри склада находились горюче-смазочные материалы, сельхозпродукция, автомобильная техника, запчасти и резинотехнические изделия.

В пять утра пожар на площади две тысячи квадратных метров локализовали. Спустя почти три часа была объявлена ликвидация открытого горения.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Ночью в здании никого не было, а ближайшие жилые дома находятся в одном километре от склада.

В тушении задействовали 88 человек и 31 единицы техники, в том числе от МЧС 62 человека и 21 единицы техники. Причины возгорания будут устанавливать сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, в Челябинске в ночь с 31 декабря на первое января вспыхнула квартира, в которой пожарные нашли тела мужчины и женщины. По факту гибели двоих человек в следственном комитете организовали доследственную проверку.