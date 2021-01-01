Гибелью челябинцев на пожаре в Челябинске занялся СК

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В Челябинске следователи разбираются в причинах гибели мужчины и женщины, тела которых пожарные нашли при тушении квартиры в девятиэтажном доме в Курчатовском районе.

О проведении доследственной проверки сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Квартира на первом этаже дома на улице Захаренко вспыхнула около четырех часов утра первого января. Из здания эвакуировали 20 человек, в числе которых были четыре ребенка. При тушении возгорания пожарные обнаружили тела двоих человек - мужчины и женщины.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, - уточнил Шишков. - В лечебное учреждение доставлено двое мужчин с отравлением продуктами горения».

По факту пожара, на котором погибли двое, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при употреблении спиртного.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подытожил Шишков.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Челябинской области, на пожаре продуктами горения отравились четыре человека. Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники отделения дознания устанавливают точную причину возгорания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области