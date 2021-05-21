Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива

Жителей Бакала (Челябинская область) 27, 23 и 20 лет осудили по делу о нападении на водителя грузового рефрижератора, который перевозил продукты в сеть магазинов «Пятерочка». Молодые люди намеревались похитить из машины пиво.

Установлено, что ночью 23 февраля 2020 года молодые люди, находясь в алкогольном опьянении, решили напасть на водителя грузовика. Они ударили его штыковой лопатой и потребовали открыть двери фургона, чтобы похитить пиво.

После безуспешных попыток проникнуть в фургон, они похитили из кабины рефрижератора телефон и навигатор на сумму 15 тысяч рублей.

«Потерпевший, воспользовавшись тем, что нападавшие отошли от машины, сел в кабину, заблокировал двери, включил аварийную световую сигнализацию и стал подавать звуковые сигналы, пытаясь привлечь внимание и получить помощь», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Троица же в это время пыталась разбить лобовое стекло кабины, где находился водитель, лопатой и кулаками. Молодые люди требовали отдать им товар.

В это время на место подъехала машина вневедомственной охраны войск нацгвардии. Молодые люди пытались сбежать, но двоих из них задержали и доставили в полицию. Потом силовики задержали и третьего нападавшего.

«Свою вину в совершении разбоя они не признали, указывали об отсутствии предварительного сговора и несогласии с квалификацией их действий, - сказала Мамаева. - Осужденные и их защитники обжаловали приговор в связи с несогласием с выводами суда, суровостью наказания, выдвигали различные версии в свою защиту».

Сторона обвинения опровергла доводы осужденных. Челябинский областной суд апелляционные жалобы оставил без удовлетворения.

Ранее Саткинский суд признал всех троих виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). И назначил им от 3,6 до 7,6 лет наказания с отбыванием в колонии строгого режима.