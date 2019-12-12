Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО

Сегодня, 12 декабря, суд Центрального района Челябинска вынес меру пресечения в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. Ему так же, как и экс-главе областного центра Евгению Тефтелеву, инкриминируется получение откатов при заключении контракта на строительство школы в микрорайоне «Парковый». До 11 февраля экс-чиновник пробудет в СИЗО.

Адвокат обвиняемого Евгения Пашкова просил отложить судебное разбирательство и перенести дату определения меры пресечения их подзащитному. В этом ходатайстве ему было отказано. Судья апеллировал тем, что это приведет к затягиванию расследования уголовного дела.

Следователь просил избрать меру пресечения в отношении Евгения Пашкова в виде заключения под стражу, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может воспрепятствовать ходу расследования, скрыться от органов следствия и уничтожить улики.

Прокурор отметил, что следствием представлены убедительные доказательства вины Пашкова, а стороной защиты каких-либо справок о медицинских показаниях, по которым он не может содержаться под стражей, представлено не было.

Отстаивая свою позицию, адвокат Евгения Пашкова заявил, что его подзащитный заинтересован в установлении истины, может во время процесса находиться в Челябинске, а если бы хотел, то давно бы скрылся.

Суд посчитал, что Евгений Пашков обладает обширными и влиятельными связями в государственных структурах разных уровней, коммерческих структурах и это обстоятельство он может использовать в своих целях. Ходатайство следователя удовлетворено. Бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска заключен под стражу на два месяца, то есть до 11 февраля 2020 года.

Напомним, также сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска на два месяца отправил в СИЗО бывшего главу областного центра Евгения Тефтелева, который проходит с Пашковым по одному уголовному делу. Бывший градоначальник свою вину в получении взятки признал полностью и стал сотрудничать со следствием.

Евгения Тефтелева и Евгения Пашкова сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали вчера,11 декабря. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении бывших чиновников возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Депутат Челябинской Думы Сергей Селещук, который дал взятку, проходит по делу свидетелем. Именно он дал показания против бывших чиновников.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.