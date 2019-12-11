Евгения Тефтелева подозревают в получении взятки

Следственный комитет по Челябинской области прокомментировал задержание бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева. Его подозревают в получении взятки. Также в этом уголовном деле фигурирует еще один бывший чиновник городской администрации.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении двух бывших чиновников администрации города возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки».

По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По неофициальным данным, речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело может связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый. Взятку мог передать глава строительной компании за получение контрактов.

Официально следственный комитет не называет подозреваемых.

Напомним, сегодня, 11 декабря, сотрудники ФСБ в Магнитогорске задержали бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева. Его доставили в Следственный комитет по Челябинской области для допроса.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.