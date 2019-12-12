Может сесть на 15 лет

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Новый год встретит в СИЗО
Фото: 
Евгения Александрова
Происшествия
Сегодня, 16:21
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Сегодня, 12 декабря, суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». Ему инкриминируется получение откатов при заключении контракта на строительство школы в микрорайоне «Парковый». До 11 февраля экс-чиновник пробудет в СИЗО.

 

К судебному процессу по уголовному делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева было приковано пристальное внимание прессы. Журналисты с трудом поместились в зале, в котором должны были ему избирать меру пресечения. Было принято решение перенести заседание в зал попросторней.

Евгения Тефтелева доставили в суд в наручниках.

Как передает корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» из зала суда, Тефтелев держался уверенно и спокойно. После того, как бывший глава Челябинска рассказал свою краткую биографию, его адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы прессу удалили с заседания, ссылаясь на то, что Тефтелев – медийная персона и у него существуют проблемы со здоровьем. Консультант суда в свою очередь озвучила ходатайство от журналистов, чтобы им было разрешено присутствовать. Судья принял решение, что заседание будет открытым.

Евгений Тефтелев просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его проживания в Магнитогорске. Он заявил, что осознает тяжесть предъявленных ему обвинений, но состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Вчера, 11 декабря, на допросе в Следственном комитете по Челябинской области экс-чиновник признался в совершении коррупционных преступлений и выразил готовность сотрудничать со следствием.  

Позицию экс-чиновника поддержала сторона защиты.

«У Евгения Тефтелева сахарный диабет второго типа и гипертоническая болезнь. Он не сможет находиться в условиях изоляции, он не будет получать квалифицированную медицинскую помощь. Если с моим подзащитным что-то случится, то это точно не поможет следствию установить истину. Мы просим избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», - сказала адвокат Евгения Тефтелева.

Сторона обвинения настаивала на аресте, ссылаясь на тяжесть совершенного преступления и возможность Евгения Тефтелева скрыться от следствия.

Когда судья удалился в совещательную комнату, кто-то из журналистов поинтересовался у Евгения Тефтелева, а не стыдно ли ему было воровать у школ. Экс-чиновник не ответил.

В итоге суд принял решение о заключении Евгения Тефтелева под стражу. Так, что Новый год и свое 65-летие бывший мэр Челябинска встретит в СИЗО.

«Обоснованность обвинения подтверждается материалами делам. При обыске у Евгения Тефтелева была обнаружена крупная денежная сумма.  Нет препятствий для ареста. Наличие грамот, медалей, благодарностей, заболеваний не является оснований для отказа в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля 2020 года», -обосновал свое решение судья Центрального районного суда Григорий Важенин.

После вынесения меры пресечения журналисты поинтересовались у Тефтелева, не стыдно ли ему перед городом? Не хочет ли он извиниться перед жителями? Бывший глава Челябинска снова не ответил.

Сейчас суд приступит к избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Евгению Пашкову, который также проходит по этому уголовному делу.

Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали 11 декабря в Магнитогорске. Бывшего начальника управления капитального строительство администрации города Евгения Пашкова – в Челябинске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении бывших чиновников возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Депутат Челябинской Думы Сергей Селещук, который дал взятку проходит по делу свидетелем. Именно он дал показания против бывших чиновников.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
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