Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора

В Челябинске вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктора Олефиренко, признанного виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах. Он проведет за решеткой четыре с половиной года.

Сегодня, 25 февраля, апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила без изменения приговор, вынесенный в отношении Олефиренко шестого декабря 2021 года Центральным районным судом Челябинска, жалобу осужденного – без удовлетворения.

Не согласившись с приговором Центрального районного суда, который назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима, осужденный просил вышестоящий суд назначить ему условное наказание в силу возраста и состояния здоровья.

Напомним, в суде установлено, что в период с 2013-го по 2020-й год завкафедрой УралГУФКа получил от студентов университета более 1,7 миллиона рублей – за вознаграждение Олефиренко обеспечивал им положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Преступление, совершенное Олефиренко, выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Сумма полученных им взяток конфискована в доход государства.