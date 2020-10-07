Юного челябинца будут судить за причинение химических ожогов инспектору ДПС

Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего горожанина, обвиняемого по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Молодой парень и его знакомый, у которого имелись при себе наркотические средства, были задержаны сотрудниками полиции на остановке «Профилакторий» в Металлургическом районе.

Чтобы избежать дальнейших разбирательств и желая скрыться с места происшествия, используя в качестве оружия газовый баллончик, содержащий экстракт жгучего перца, челябинец целенаправленно распылил газ в инспектора дорожно-патрульной службы. Страж порядка получил химический ожог глаз, лица, шеи и кистей.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, парень был задержан на месте преступления, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок до десяти лет.