10.11.2023
Южноуральцу, который заживо сжег свою жену, отказали в УДО
10.11.2023
В Челябинске коммунальными проблемами детей-сирот из дома на 2-й Эльтонской занимается СК
10.11.2023
В Челябинске до 25 декабря закроют движение на Академика Сахарова
10.11.2023
История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело
10.11.2023
В Челябинске изменят схему движения на перекрестке Университетской набережной и Наркома Малышева
10.11.2023
Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа
Южноуральцу, который заживо сжег свою жену, отказали в УДО
18.02.2020
Экс-директор «Гринфлайта» не смог выйти по УДО
29.08.2017
Экс-министр здравоохранения Тесленко досрочно выйдет на свободу в разгар празднования Дня города
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023