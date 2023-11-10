Южноуральцу, который заживо сжег свою жену, отказали в УДО

Жителю Челябинской области, который в мае 2010 года заживо сжег свою жену – облил ее бензином и поджег, отказали в условно-досрочном освобождении.

Ходатайство адвоката осужденного об УДО рассмотрел Кыштымский городской суд, отказав в досрочном выходе на свободу убийце, совершившем жесточайшее преступление.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, виновный был осужден к 16 годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима в 2011 году. Свою жену житель Красноармейского района (трагедия произошла в селе Миасское) поджег, когда она спала. Женщина прожила еще два дня, умерла в больнице.

Кроме того, установлено, что муж бил ее во время совместной жизни.