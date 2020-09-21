Южноуральцы за пару дней отдали аферистам два с половиной миллиона рублей

Несмотря на регулярно проводимую сотрудниками полиции разъяснительную работу, южноуральцы по-прежнему отдают деньги злоумышленникам. За два дня в территориальных отделах полиции зарегистрированы заявления от двенадцати местных жителей, которые в общей сложности лишились порядка 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, среди потерпевших люди разных возрастов и различной финансовой обеспеченности. Есть студенты, воспитатели, грузчики, сторожа, работники различных предприятий и учреждений. Особую тревогу вызывает наиболее уязвимая категория – пенсионеры, которым не всегда удается быстро ориентироваться в ситуации.

Действуют мошенники по уже всем известной и, к сожалению, хорошо отлаженной схеме: звонят на мобильные телефоны и, представляясь работниками банков, сообщают о подозрительной активности на счете клиента. Внушив абоненту чувство тревоги за безопасность имеющихся сбережений, они подталкивают людей на совершение необдуманных поступков. В своих разговорах злоумышленники настолько убедительны, что мотивируют жертву совершить перевод денежных средств на другой, якобы безопасный счет, разумеется, подконтрольный мошенникам. Именно по такому сценарию житель Златоуста лишился свыше 600 тысяч рублей, у челябинского студента похитили 200 тысяч, а семеро челябинцев отдали в сумме более одного миллиона 200 тысяч рублей, доверившись инструкциям лжесотрудников финансово-кредитных организаций.

В настоящее время по заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых.

«Такой вид мошенничества, когда потерпевший выполняет рекомендации неизвестного телефонного собеседника, называется бесконтактным, или дистанционным. Появился он вслед за развитием интернет-технологий и онлайн-сервисов. Звонящий под видом представителя банка злоумышленник начинает разговор с того, что обращается к вам по имени и отчеству. Попросите его назвать вашу фамилию. Скорее всего, он не справится с этой задачей. В разговоре с мошенником абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра, что также должно насторожить», - добавили в региональном полицейском главке.

В ходе дальнейшего общения вас будут убеждать в несанкционированном доступе неизвестными лицами к вашему счету и предложат «надежный» способ обезопасить свои накопления, осуществив определенные манипуляции под диктовку. Здесь уже однозначно нужно прервать разговор и отключить телефон.

Помните, сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и уж тем более не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят передать им коды доступа к вашему счету. В случае имеющихся сомнений необходимо перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карточке, и уточнить вопрос безопасности своих денег. Не забывайте, сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.