Южноуральские пограничники не пустили в регион матерого уголовника-иностранца
Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области за нарушение границы задержан уголовник-иностранец. В его "послужном списке" - отбывание сроков за кражу, организации деятельности по привлечению денежных средств и нарушение неприкосновенности имущества.
Задержание нарушителя проведено в одном из населенных пунктов Троицкого района. В ходе проверки личности задержанного установлено, что иностранец ранее привлекался к уголовной ответственности, а в июле 2019 года, нарушив миграционное законодательство России, был привлечен к административной ответственности и выдворен сотрудниками УФССП России по Челябинской области с территории РФ (с закрытием въезда до 2024 года).
В настоящее время по факту незаконного пересечения границы возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».
Иностранцу грозит наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы сроком до четырех лет
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