18.04.2023
Челябинская «Гроза» в Доме Островского поразила не только москвичей
18.04.2023
Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
18.04.2023
Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной
18.04.2023
В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»
18.04.2023
Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
10.04.2023
Вынесен приговор бакальскими рокерам, которые закинули в мэрию коктейль Молотов
07.04.2023
Сотрудники УФСБ почтили память легендарного советского разведчика Исхака Ахмерова
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023