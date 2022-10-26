За ветхие кроватки и матрацы оштрафована заведующая садиком в Челябинской области

Сломанные кровати и игрушки, старые матрацы и опасная игровая площадка – такие ненадлежащие условия в детском саду сала Карсы Троицкого района (Челябинская область) выявила прокуратура.

Прокурорской проверкой установлено, что здесь не проводили ежегодную проверку состояния игровой площадки, на верандах щели и ветхие доски, на из ограды торчат гвозди и много других поводов для претензий. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, кровати и шкафы с дефектами, замена матрацев и подушек долго не производилась.

В отношении заведующей детского возбуждено дело об административном правонарушении. Она оштрафована на три тысячи рублей.

Кроме того, Троицкий районный суд возложил на «Карсинский детский сад» обязанность в срок до первого сентября 2023 гола оснастить здание детского сада кроватями и постельными принадлежностями, а также привести игровое оборудование и навесы на игровых площадках в соответствие требованиям ГОСТ.