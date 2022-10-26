26.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до третьего ноября
26.10.2022
Челябинская «Трасса 74» пришлась по душе профессиональным дрифтерам
26.10.2022
Суд обязал министерство дорожного хозяйство Челябинской области сделать дорогу
26.10.2022
За ветхие кроватки и матрацы оштрафована заведующая садиком в Челябинской области
26.10.2022
В Троицком районе пройдет фестиваль женских ремесел, мужчины допускаются
26.10.2022
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
За ветхие кроватки и матрацы оштрафована заведующая садиком в Челябинской области
Суд обязал исправить ненадлежащие условия в детском саду к сентябрю следующего года
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022