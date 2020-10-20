Задержан автомошенник из Екатеринбурга, который обманул жителя Златоуста

Златоустовские полицейские «вычислили» афериста из Свердловской области, который оставлял покупателям небольшой задаток за покупку автомобиля и после этого уезжал в неизвестном направлении. Уже установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах России.

В дежурную часть ОМВД России по Златоусте с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый, в том числе за мошеннические действия, житель Свердловской области, приехал в Златоуст, чтобы купить машину. Потерпевшему он оставил задаток в сумме десяти тысяч рублей, Остальные деньги, он пообещал перевести позднее.

«После этого злоумышленник уехал на авто, после чего перестал выходить на связь. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Как выяснялось, это не единственное его преступление. Ранее мошенник проворачивал подобные схемы и в других городах России.

Пресс-служба регионального полицейского главка напоминает, что одним из видов мошеннических действий являются аферы со стороны покупателя или продавца при купле-продаже машин. Сотрудники полиции при заключении сделки рекомендуют обеим сторонам быть предельно внимательными, проверять документацию и фиксировать все действия сделки – передачу автомобиля и денежных средств.