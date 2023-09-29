Задержан гендиректор ЮУ КЖСИ, возбуждено уголовное дело

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали генерального директора АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки“» Владимир Атаманченко. Следственные органы возбудили в отношении руководителя ЮУ КЖСИ уголовное дело, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СК России проведены обыски в ЮУ КЖСИ и по месту жительства Атаманченко.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, гендиректору ЮУ КЖСУ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, осенью 2019 года гендиректор ЮУ КЖСИ, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, обратился к подконтрольному ему директору ООО «Строительно-монтажное управление № 12», который по совместительству также является заместителем директора в Корпорации, по вопросу выдачи ему займа в размере 10 миллионов рублей со счета компании. Деньги понадобились Атаманченко исключительно в личных целях. При этом он знал об экономической невыгодности данной сделки для ООО и заверил директора в скорейшем возврате заемных денежных средств.

Директор ООО, находясь под влиянием гендиректора и по его прямому указанию заключил договор займа и передал Атаманченко в собственность денежные средства в размере 10 миллионов рублей на срок до 14 ноября 2020 под 7,5 % годовых. В СУ СКР подчеркнули, что директор добросовестно заблуждался относительно намерения своего руководителя в ближайшее время погасить указанную задолженность.

Взятые в заем средства Атаманченко использовал на свои цели и до сих пор не вернул. От этого он получил и материальную выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки за просрочку обязательств по возврату суммы долга, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба обществу в указанной сумме.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается выполнение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.