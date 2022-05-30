Задержан магнитогорец, который пытался спрятать труп в подъезде

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Челябинской области задержали 39-летнего жителя Магнитогорска, подозреваемого в убийстве. Труп он пытался спрятать в подъезде.



Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение, что в третьем подъезде многоквартирного жилого дома по улице Чайковского, обнаружен труп мужчины. К прибывшим правоохранителям обратился местный житель и рассказал, что видел, как его сосед вынес труп на площадку и оставил в подъезде.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и вызвали на место следственно-оперативную группу.



Возбуждено уголовное дело.