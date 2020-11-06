Задержан житель Карабаша, который облил бензином и поджег свою сожительницу

Полицейские Карабаша (Челябинская область) задержали местного жителя, который поджег свою возлюбленную. Благодаря соседям, которые стали очевидцами конфликта, женщину удалось спасти. В тяжелом состоянии она находится в больнице.

СУ СКР по Челябинской области в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков, пятого ноября у подозреваемого в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт с сожительницей. Мужчина облил молодую женщину бензином и поджег. Соседи подозреваемого смогли потушить огонь.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении жителю Карабаша обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

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