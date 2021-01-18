В Челябинске завели дело на мажора за гонки на Mercedes для Instagram

Задержана жительница Октябрьского района, оформившая кредит на бывшего мужа

Полицейские Октябрьского района (Челябинская область) задержали местную жительницу, которая загнала в кабалу своего бывшего мужа. В тайне от него она оформила на мужчину кредит, который выплачивать не собиралась.

В полицию Октябрьского района обратился местный житель, который сообщил о том, что один из банков стал требовать возврата оформленного на него кредита. При этом мужчина утверждал, что никакого займа он не брал.

«Сотрудники полиции выясняли, что 30-летняя женщина, воспользовавшись личными данными своего бывшего мужа, в июле прошлого года оформила на его имя кредит через онлайн-приложение, не совершая в дальнейшем платежи. Когда представители финансовой организации начали требовать с мужчины деньги, он обратился с заявлением в отдел полиции», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Женщине грозит арест на срок до четырех месяцев.

В Златоусте сотрудниками уголовного розыска задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в предоставлении ложных сведений о себе при оформлении кредитов.

Оба задержанных не имеют официального места работы. Чтобы получить денежные займы, ими были предоставлены недостоверные сведения о трудоустройстве и своих доходах. Установлено, что намерений рассчитываться с кредитными организациями намерений молодые люди не имели. Причиненный ущерб составил 63 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».