Задержаны челябинцы, принявшие участие в несанкционированном митинге

В разных городах России, в том числе и в Челябинске, состоялись несогласованные публичные мероприятия по поводу объявленной частичной мобилизации. Полиция областного центра задержала почти два десятка человек.

Вчера, 21 сентября, челябинцы собрались на площади Ярославского. Их было чуть более 50 человек. Они выкрикивали антивоенные лозунги. На место несанкционированного митинга (его, кстати, анонсировало оппозиционное движение) подтянулись силы полиции. Стражи порядка вели себя предельно корректно.

Всего в Челябинске было задержано порядка 20 человек.

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Осложнения оперативной обстановки не допущено.