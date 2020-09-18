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«Закладчики» из Магнитогорска получили 25 лет на двоих

Происшествия
Сегодня, 14:19
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Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска (Челябинская область) признаны виновными двое жителей региона за совершение преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере».

В сентябре 2018 года на автомобильной трассе в Верхнеуральском районе сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержаны мужчина и женщина. В их автомобиле обнаружены пакеты с наркотическими средствами – a-PVP и мефедроном, общей массой около 150 граммов, предназначенные для незаконного сбыта бесконтактным способом в Карталах, Троицке и Магнитогорске.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, при обследовании места жительства женщины в ее доме оперативники обнаружили и изъяли еще более 200 граммов наркотических средств, также приготовленных к незаконному сбыту.

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ее сообщника – к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

 

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